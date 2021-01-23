Son dakika... Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü - Son Dakika

Son dakika... Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü

23.01.2021 22:12
Son dakika... Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Denizli'de yüksek gerilim hattına çıkan ve polis ekiplerinin ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de yüksek gerilim hattına çıkan ve polis ekiplerinin ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Daha önce de yüksek gerilim direğine yarı çıplak halde çıkan şahıs, polisin çalışmaları sonucu ikna edilmişti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mehmet Taşkın (44), aynı yüksek gerilim hattına çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri Taşkın'ı ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Taşkın'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE YÜKSEK GERİLİM DİREĞİNE ÇIKMIŞTI

Yaklaşık 1 ay önce alkollü araç kullandığı için trafik cezası yediği iddia edilen alkollü 44 yaşındaki Mehmet Taşkın, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıkmıştı. Yarı çıplak halde uzun süre direkte kalan vatandaş, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Yılmaz - Semih Can Yılmaz/İHA)

Merkezefendi, Eskihisar, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü - Son Dakika


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