Son dakika: AYTO Başkanı Ülken; "Ciddi desteğe ihtiyacımız var"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik desteklerin esnafa yönelik olduğunu ifade ederek Ticaret Odası üyelerinin çok ciddi desteklere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik zorlukları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, salgınla mücadele döneminde ekonomik zorluk yaşayan esnafların yanında olunacağını açıkladı. Erdoğan, esnaflara 3 ay süre ile büyükşehirdekilere 750, diğer illere ise 500 lira kira desteği ile 3 aylık süre ile bin lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

"Ticaret Odası üyelerinin çok ciddi desteklere ihtiyacı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Açıklanan destekler Esnaf Odaları üyelerine yönelik. Ciro kaybı yaşamış ve büyük zorluklar içerisinde olan Ticaret Odaları üyelerimizin çok ciddi desteklere ihtiyacı var. Taleplerimizi iletmiştik destek bekliyoruz" dedi. - AYDIN