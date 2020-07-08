Son dakika! Ayvalık Belediyesi bünyesinde kurulan kooperatif bölgenin cansuyu olacak - Son Dakika

Son dakika! Ayvalık Belediyesi bünyesinde kurulan kooperatif bölgenin cansuyu olacak

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, koronavirüs salgını nedeniyle önlemler kapsamında ara verdiği köy ziyaretlerine Akçapınar'dan başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, koronavirüs salgını nedeniyle önlemler kapsamında ara verdiği köy ziyaretlerine Akçapınar'dan başladı. Muhtar Yasin Ataş ile birlikte köy meydanında vatandaşlar ile sohbet eden sorunları dinleyen Başkan Ergin, bamya üreticilerini ziyaret ederek Belediye öncülüğünde kurulan S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatif'i hakkında bilgi verdi. Ergin, köylünün alın terinin kooperatif aracılığı ile değer bulacağını söyledi

Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin pandemi nedeniyle ara verdiği köy ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergin, meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Akçapınar Köyü'nde incelemelerde bulundu.


Ergin vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi, birlikte çözümler üretti. Sınırlarında on altı köy barındıran Ayvalık'ta hemen her köyün sorunlarına çözüm bulmak için düzenli toplantılar gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,"Koronovirüs salgını elimizi kolumuzu bağladı, ancak muhtarlarımız ile irtibatımız kesilmedi. Üç ay boyunca getirilen önlemler nedeniyle ziyaretler yapamıyor, sorunların yerinde göremiyorduk. Normalleşme sürecinde biz de çalışma arkadaşlarımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte kaldığımız yerden ziyaretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.


Bamya üretiminin ağırlıkta olduğu Akçapınar Köyü'nde Ayvalık Belediyesi öncülüğünde kurulan S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin kuruluş amacını anlatan Başkan Ergin, kooperatif şemsiyesi altında köylünün alın terinin karşılığını son kuruşuna kadar alacağını söyledi. Ürünlerin, konserve olarak pazarlanması konusunda kooperatifin öncülük edeceğini anlatan Başkan Ergin, "Ayvalık, enginar ve bamya üretimi konusunda Türkiye'nin belli başlı ilçeleri arasında ilk sıralarda geliyor. Bu ürünün kooperatif çatısı altında değerlendirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Örgütlenme tamamlandığında, belli noktalarda satış stantlarımız olacak. Çiftçinin ürünü tarlada kalmayacak, değerlendirilecek, kooperatif aracılığı ile ülkenin dört bir yanına gönderilecek" diye konuştu. - BALIKESİR

Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Ayvalık Belediyesi bünyesinde kurulan kooperatif bölgenin cansuyu olacak - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 19:24 Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
23:03
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
22:54
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
22:04
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
21:46
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
20:38
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 23:17:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Ayvalık Belediyesi bünyesinde kurulan kooperatif bölgenin cansuyu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]