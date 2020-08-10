Dünya Kediler Günü, Balıkesir'in dünyaca ünlü turizm ilçesi Ayvalık'ta da kutlandı. Hemen her sokak ve kapının önündeki kedileriyle ünlü olan Ayvalık'ta Belediye ile kedi maması firması işbirliğinde mama dağıtımı gerçekleştirildi.

Her yıl 8 Ağustos'ta kutlanan, barınaklarda bakıma muhtaç, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden, şiddet gören kediler hakkında insanları bilinçlendirmek amacıyla tasarlanan Dünya Kediler Günü'nde dağıtılan mamalar için vatandaşlar Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür ettiler. Cunda Adası, Duba ve Arka Deniz Plajında bin 800 adet kedi maması sevimli dostlara ulaştırılması için vatandaşlara teslim edildi. - BALIKESİR