Son dakika! Ayvalık Belediyesi YKS için otobüsler kaldırdı - Son Dakika

Son dakika! Ayvalık Belediyesi YKS için otobüsler kaldırdı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan öğrenciler için Edremit'e otobüsler kaldırdı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan öğrenciler için Edremit'e otobüsler kaldırdı.

Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi


Ayvalık Belediyesi'ne ait otobüsler; Ayvalık Merkez, 150 Evler, Ali Çetinkaya, Altınova, Küçükköy ve Sarımsaklı, bölgeleri dahil olmak üzere toplam 6 farklı noktadan hareket etti. Aileriyle birlikte yaklaşık 100 öğrenci, önceden kayıt yaptırmasının ardından sınava uğurlandı.


Verdikleri anlamlı hizmetin ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Üniversite sınavına girecek öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda onlara bu hizmeti sunduk. Öğrencilerimizin yollarda sıkıntı yaşamalarını istemedik. Öğrencilerimizin başarılı olması, ailelerinin olduğu gibi bizim de en büyük arzumuz." dedi.


Öte yandan Ayvalık Belediyesi'nin ücretsiz otobüslerinden yararlanarak Edremit'teki sınav merkezilerinde giden öğrenciler ise Belediye Başkanı Mesut Ergin'e bu ince davranışı nedeniyle teşekkür etti. - BALIKESİR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ayvalık Belediyesi YKS için otobüsler kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika

16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:42 Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:04 Sınavdan çıkan çocuklarına sarılan velilerden valiye "kızmayın" çağrısı 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 16:10 Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı 15:58 Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak 15:55 Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
16:00
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
15:57
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
15:41
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
15:39
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
15:23
Objektiflere bikinili yakalanan Demet Akalın kilolarıyla olay oldu
15:20
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
15:08
Sınavdan çıkan çocuklarına sarılan velilerden valiye "kızmayın" çağrısı
15:03
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 16:46:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Ayvalık Belediyesi YKS için otobüsler kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]