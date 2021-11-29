Son dakika: Ayvalık itfaiyesi fırtınada seferber oldu - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtınada vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, fırtına nedeniyle Ayvalık'ın Altınova Mahallesi, Cunda Adası ve Lale Adası'nda batma tehlikesi atlatan tekneleri kurtarmak için mücadele etti. Teknelerin yanı sıra 3 ayrı bölgede ağaç devrilmesi ve çatı uçması olaylarıyla boğuşan itfaiye ekipleri vatandaşlardan tam not aldı. Ayvalık genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle gece boyu teyakkuza geçen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyarmayı da ihmal etmedi. - BALIKESİR