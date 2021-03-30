Son dakika... Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu - Son Dakika

Son dakika... Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu
30.03.2021 12:39
Edinilen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde Karakoç Deresi deltasındaki kumsalda yürüyüş yapan vatandaşlar, ölü bir caretta caretta olduğunu görünce Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi'ne bilgi verdi. Gelen ekipler, 1 metre boyunda ve 130 kilo ağırlığındaki caretta caretta'nın karaya vurduğunu belirledi. Caretta caretta, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kumsaldan alınıp, götürüldü.
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