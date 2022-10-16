Son Dakika | Ayvalık'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru memleketinde toprağa verildi - Son Dakika
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Son Dakika | Ayvalık'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru memleketinde toprağa verildi

16.10.2022 15:10
Son Dakika | Ayvalık'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru memleketinde toprağa verildi

Son dakika haberi... Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görevli Polis Memuru Hakan Duyar, memleketi Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görevli Polis Memuru Hakan Duyar, memleketi Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesinde görev yapan 46 yaşındaki Polis Memuru Hakan Duyar, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatıyla ilçe halkını ve mesai arkadaşlarını yasa boğan Duyar'ın cenazesi Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen resmi törenle toprağa defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Polis Memuru Duyar'ın cenazesi Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine bağlı Bozaniç Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz, Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Duyar'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Polis Memuru Duyar'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. - ESKİŞEHİR

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Son dakika haberleri... Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru memleketi Eskişehir'de toprağa verildi Son dakika haberleri... Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru memleketi Eskişehir'de toprağa verildi BEYİN KANAMASINDAN ÖLEN TRAFİK POLİSİNİN CENAZESİ, ESKİŞEHİR'E GÖNDERİLDİ BEYİN KANAMASINDAN ÖLEN TRAFİK POLİSİNİN CENAZESİ, ESKİŞEHİR'E GÖNDERİLDİ
Kaynak: İHA

Eskişehir, Hisarcık, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Ayvalık'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru memleketinde toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Ayvalık'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru memleketinde toprağa verildi - Son Dakika
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