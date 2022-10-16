Polis Memuru Duyar'ın cenazesi Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine bağlı Bozaniç Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz, Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar , Duyar'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Polis Memuru Duyar'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Hisarcık, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Ayvalık'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru memleketinde toprağa verildi - Son Dakika

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