Son dakika... Ayvalık'ta bisiklet sepetine ayağı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika... Ayvalık'ta bisiklet sepetine ayağı sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
14.12.2020 17:51
Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bisiklet sepetine ayağı sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bisiklet sepetine ayağı sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aliçetinkaya Mahallesi Onursal Caddesi'ndeki bir apartmanda bulunan bisikletin sepetine kedinin ayağının sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Sepeti demir makasla kesen ekipler, kediyi yaklaşık yarım saatte kurtarıp Ayvalık Belediyesine ait sokak hayvanları barınağına teslim etti.
Kedinin ayağındaki yaranın tedavisine başlandı.
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