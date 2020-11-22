Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği - Son Dakika

Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği
22.11.2020 09:47
Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Korona virüs salgın nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.
Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Korona virüs salgın nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.
İki arasöz ve bir kamyonetle gerçekleşen çalışmalarda meydanı sabunlu sularla yıkayan ekipler, daha sonrada yıkadıkları alanı insana ve doğaya zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte ettiler.
Vatandaşların takdirle karşıladığı çalışmaların korona virüs salgını süresince belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.
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