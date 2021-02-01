Son dakika... Ayvalık'ta seyir halinde paniğe kapılan motosiklet sürücüsü korkuttu - Son Dakika

Son dakika... Ayvalık'ta seyir halinde paniğe kapılan motosiklet sürücüsü korkuttu
01.02.2021 16:40
Son dakika haberler: - Ayvalık'ta seyir halinde paniğe kapılan motosiklet sürücüsü korkuttu Kaza güvenlik kamerasına yansıdı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için bir anlık panik yapınca kendini yerde buldu.
- Ayvalık'ta seyir halinde paniğe kapılan motosiklet sürücüsü korkuttu
Kaza güvenlik kamerasına yansıdı
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için bir anlık panik yapınca kendini yerde buldu.
İlçe merkezindeki tek ana arter olan Atatürk Caddesi'nde Ayvalık Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen kazada, ilçe merkezinde eski garaj istikametine gitmekte olan motosikletli solladığı bir dolmuşun önünden yola çıkan otomobil ile karşı karşıya geldi. Güvenlik kamerasına da yakalanan kazada aniden frene basan motosikletli yan yatarak yerde sürüklenerek durabildiği görüldü. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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