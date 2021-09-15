Son dakika... Ayvalık'ta zeytin üreticisi yangın risklerine ne kadar hazırlıklı formu

Son dakika ekonomi haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık TEMA Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği forumda Ayvalık zeytin üreticisi yangın risklerine ne kadar hangi imkanlarla hazırlıklı sorusuna cevap arandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık TEMA Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği forumda Ayvalık zeytin üreticisi yangın risklerine ne kadar hangi imkanlarla hazırlıklı sorusuna cevap arandı. Sakarya Mahallesi'nde oluşturulan Mahalle Bahçesi'nde gerçekleşen foruma; Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Murat Güler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Amiri Ahmet Yalvaç, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından Sinan Avcı, STK temsilcileri, zeytin üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Felaketler kapıyı çalmadan zeytinliklerin ve tarım alanlarının risklerden nasıl, ne ölçüde korunduğunu, üreticilerin üzerine düşen sorumluluklar, mevzuatta karşılaşılan zorluklar gibi konular karşılıklı soru cevap şeklinde tartışıldı. - BALIKESİR

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