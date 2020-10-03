Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı (2) - Son Dakika

İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirmişti.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı , Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , 7 köyün daha Ermenistan 'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

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