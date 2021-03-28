Son dakika haberi | MSB: Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerine Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerine Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi" denildi. Paylaşımda eğitim sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.



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