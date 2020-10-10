Son dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti

Son dakika haberler: Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor. Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurmuştu.

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti - Son Dakika

Son Dakika

ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak

Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı

Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var

Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu

İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı

Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü

Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı