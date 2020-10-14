Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha işgalden kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha işgalden kurtarıldı

14.10.2020 17:17
Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha işgalden kurtarıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan'ın Ermeni saldırılarının ardından Dağlı Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, "Kahraman Azerbaycan ordusu, Füzuli bölgesinin Garadağlı, Hatunbulağ, Garakollu köylerini ve Hocavend bölgesinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tagaser köylerini kurtardı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.


Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha işgalden kurtarıldı
Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha işgalden kurtarıldı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha işgalden kurtarıldı - Son Dakika Dünya

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