- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim"- "100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden... - Son Dakika

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim"- "100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...

25.10.2020 21:14

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim" "100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden kurtuldu" "Hiçbir güç irademizi etkileyemez" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri ve cephe bölgesinde...

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

"Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim"

"100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden kurtuldu"

"Hiçbir güç irademizi etkileyemez"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri ve cephe bölgesinde bulunan birliklerin komutanlarıyla toplantı gerçekleştirildi. Aliyev toplantıda, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim" ve "100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden kurtuldu" dedi.

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri ve cephe bölgesinde bulunan birliklerin komutanlarıyla toplantı gerçekleştirildi. Savunma Bakanlığı'nın Komuta Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aliyev, "Savaş yaklaşık bir aydır devam ediyor. Bu dönemde ülkemiz savaş alanında büyük başarılar elde etti. Her gün cepheden iyi haberler geliyor. Gün içerisinde savaş bölgelerindeki operasyonlar hakkında düzenli olarak bilgilendirilmekte ve tarafımdan gerekli talimatlar verilmektedir. Neredeyse her saat farklı bölgelerdeki olaylar hakkında bilgi alıyorum. Savunma Bakanlığı ve diğer kurumlar beni bilgilendiriyor. Her gün operasyonel toplantılar yapılmaktadır. Kısacası durum tam kontrol altında. Bu dönemde işgal edilen topraklarımızın bir kısmı işgalcilerden kurtarıldı. 100'den fazla yerleşim yeri şehirler ve köyler işgalcilerden kurtuldu. Azerbaycan bayrağı kurtarılmış şehirlerimizde ve köylerimizde çoktan dalgalanıyor. Bugün Azerbaycan askerleri ve subayları düşmana savaş alanında ders veriyor, düşmanı topraklarımızdan kovuyor. Kan döküyoruz, şehit veriyoruz, askerlerin yanı sıra siviller de şehit oluyor. Ermenistan savaş alanında bize karşı duramıyor ve her zaman olduğu gibi yerleşim ve sivil alanlarımıza ateş ediyor. Bu korkakça saldırılar sonucu 60'tan fazla sivil hayatını kaybetti ve yaklaşık 300 kişi yaralandı" dedi.

" Ermenileri topraklarımızdan sonuna kadar kovmaya devam edeceğiz"

Ermenistan'ın talebi üzerine büyük devletlerin ara bulucuğu ile iki kez ateşkes ilan edildiğini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan ateşkesi iki kez ihlal etti. İlk ateşkeste, bir günden kısa bir süre sonra Gence'yi bombaladı. Ateşkesten iki dakika sonra ikinci kez ateşkesi ihlal etti. Bu durumda elbette Azerbaycan onlara güzel bir cevap verdi ve verecektir. Düşmanı topraklarımızdan sonuna kadar kovmaya devam edeceğiz. Ermenistan fanatiği olan ülkeler, onları himaye etsinler. Ermenistan Başbakanı, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekileceğini açıklamalıdır. Böyle bir açıklama duymadık. Aksine, halkların kendi kaderini tayinlerinden bahsediyor ve müzakere sürecini yok etti. Ateşkes koşulsuz olamaz. 27 yıl daha bizi kandıracaklar, 30 yıl daha, heyetler 30 yıl daha buraya gelecek, görüşmeler yapılacak. Artık sabrımız kalmadı, Azerbaycan halkının sabrı tükendi. 28 yıl önce Minsk Grubu kuruldu. 28 yıldır bizi kandırıyorlar. 28 yıl bize söz verdi, bekle, bekle, Ermenistan'a baskı yapacağız, bunu yapacağız, yapacağız. Hepsi bir yalandı. Herkes görüyor. Bugün Ermenistan'ın silahlandığını söylemeliyim. En modern silahlar her gün Ermenistan'a gönderiliyor. Bu silahların bir listesi var. Uçuşlar, ne zaman, nerede, hangi şehirden uçtukları, Erivan'a ne zaman geldikleri ve içindekiler hakkında tüm bilgilere sahibiz. Mevcut çatışma sırasında yaklaşık 300 Ermeni tankı ya imha edildi ya da askeri ganimet olarak alındı. Bu kadar para nereden geliyor? Fakir bir ülke, parası yok. Bedavaya almışlar. 6 S-300 füzesi sistemi imha edildi. Fiyatı biliniyor. Bu nereden? Tor, OSA uçaksavar füze sistemleri, insansız hava araçları, Azerbaycan tarafından çoktan tahrip edilmiş uçaklar. Tochka-U, SCUD bunlar nereden geliyor. Bunlar Ermenistan'a ücretsiz verildi ve hala veriliyor. Bu konuda sessiz kalamayız. Herkesin bunu bilsin. Yalnız savaşıyoruz, yalnız. Azerbaycan'ın önünde kimse duramaz. Haklıyız, kendi toprağımızda savaşıyoruz, toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlıyoruz, Ermenistan topraklarına geçmedik, böyle bir fikrimiz yok. Böyle bir fikrimiz olsaydı, uzun zaman önce yapardık. Bunu yapmak çok fazla çaba gerektirmiyor" ifadelerini kullandı.

"Kelbecer ve Kubadlı kentlerinin bir kısmı işgalden kurtarıldı"

Bu savaşın Azerbaycan için iyi bir deneyim olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Askeri cephaneliğimizdeki bazı silahlara bazen modern savaşta ihtiyaç duyulmadığını gördük. Askeri operasyonlarımızın daha etkili ve zaman kaybetmeyecek şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bazı durumlarda gecikmeler olur. Bazı durumlarda, gecikmeler için bir neden yoktur. Tüm bunları analiz ediyoruz, analiz edeceğiz. Tekrar ediyorum, Azerbaycan Ordusu büyük bir cesaret ve profesyonellik gösteriyor. 1990'ların başında topraklarımızı yıllarca kaybettik. Bir aydan kısa bir süre sonra Fuzuli, Hadrut, Cabrayıl, Zengilan, Kelbecer ve Kubadlı bölgelerinin bir kısmı işgalden kurtarıldı. Yine her gün cepheden iyi haberler geliyor. Bazı alanlarda ciddi ayarlamalara ihtiyaç olduğu doğru, ancak bir bütün olarak hedefimize ulaşıyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim. Kendi toprağımızda savaşıyoruz. Adalet bizim tarafımızda, uluslararası hukuk bizim tarafımızda, tarihi adalet bizim tarafımızda. Toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlamalı, işgalcileri topraklarımızdan kovmalı ve ülkemizin egemenliğini sağlamalıyız. Bunu başaracağımıza eminim. Bu günlerde düzenli olarak Azerbaycan halkına hitap ediyorum, görüşlerimi ifade ediyorum ve başarılarımız hakkında bilgi veriyorum. Hiçbir güç irademizi etkileyemez. Düşmanı sonuna kadar kovacağız, toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlayacağız" dedi.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim - 100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim - 100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim - 100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim - 100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim - 100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim - 100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim - 100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim - 100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim - 100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim - 100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden...

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Ateşkes, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlayacağına eminim'- '100'den fazla yerleşim yeri işgalcilerden... - Son Dakika


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