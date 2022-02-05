Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradığı belirtilerek, kendisi ve eşi Mehriban Aliyeva adına, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliyev'e teşekkür ettiği belirtilen görüşmede, Azerbaycan- Türkiye kardeşliği ve dostluğunun çeşitli yönleriyle ele alındığı kaydedildi.

(Kamil Nadirli/İHA)