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Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

05.02.2022 20:26
Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradığı belirtilerek, kendisi ve eşi Mehriban Aliyeva adına, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliyev'e teşekkür ettiği belirtilen görüşmede, Azerbaycan- Türkiye kardeşliği ve dostluğunun çeşitli yönleriyle ele alındığı kaydedildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Koronavirüs, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika


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