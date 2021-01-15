Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Savaşı sonrası Cıdır Ovası'nda zafer çayı - Son Dakika

Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Savaşı sonrası Cıdır Ovası'nda zafer çayı

15.01.2021 18:47
Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Savaşı sonrası Cıdır Ovası'nda zafer çayı, System.String[]

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı ile Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'daki Cıdır Ovası'nda zafer çayı içti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı ile Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'daki Cıdır Ovası'nda zafer çayı içti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa kentindeki ziyaretine devam ediyor. Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızları Arzu Aliyeva, Şuşa ziyareti kapsamında Cıdır Ovası'na da gitti. Cıdır Ovası'nda kurulan masada ailesi ile birlikte oturan Aliyev, Azerbaycan baklavası eşliğinde çay içti. Aliyev, "İnce belli bardakta çay ve baklava. Dostlarımız sevinsin, düşmanların gözü kör olsun" dedi.

(İHA)

İlham Aliyev, Azerbaycan, Karabağ, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Savaşı sonrası Cıdır Ovası'nda zafer çayı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de endişe veren yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi Wayne Rooney, futbol kariyerini sonlandırıp Derby Country'nin başına geçti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'un canlı yayınına katılarak kalp emojisi gönderdi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor
Galatasaraylı Diagne'yi West Bromwich Albion transfer etmek istiyor Galatasaraylı Diagne'yi West Bromwich Albion transfer etmek istiyor         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı         
18:30
Ebru Polat'ın başına gelen olay herkesi korkuttu! Banka hesabındaki paralar buhar oldu Ebru Polat'ın başına gelen olay herkesi korkuttu! Banka hesabındaki paralar buhar oldu         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi         
17:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım         
16:10
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 19:55:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Savaşı sonrası Cıdır Ovası'nda zafer çayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei