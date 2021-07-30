Son Dakika | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan Türkiye'deki orman yangınlarında ölenler için taziye Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu. Aliyeva, sosyal paylaşım sayfalarındaki hesaplarından, Türk bayrağı üzerine "Seninleyiz Türkiye" yazılı fotoğraf paylaştı. Paylaşımında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan şiddetli yangınların sonuçlarıyla ilgili haberleri derin üzüntüyle öğrendiğini belirten Aliyeva, "Yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk halkının kederi kederimizdir. Yüce Tanrı'dan Türk halkına güç ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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