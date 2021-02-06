Son dakika! - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Yabancı Diplomatlarla İşgalden Kurtarılan Zengilan'da- Hacıyev: "Uluslararası Kamuoyunun Ermenistan'ın... - Son Dakika

Son dakika! - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Yabancı Diplomatlarla İşgalden Kurtarılan Zengilan'da- Hacıyev: "Uluslararası Kamuoyunun Ermenistan'ın...

06.02.2021 21:29

Son dakika haberler... - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, yabancı diplomatlarla işgalden kurtarılan Zengilan'da Hacıyev: "Uluslararası kamuoyunun Ermenistan'ın işgal ettiği kentlerde yaptığı yıkımı görmesi lazım" Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ülkede görevli olan yabancı ülke...

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, yabancı diplomatlarla işgalden kurtarılan Zengilan'da

Hacıyev: "Uluslararası kamuoyunun Ermenistan'ın işgal ettiği kentlerde yaptığı yıkımı görmesi lazım"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ülkede görevli olan yabancı ülke diplomatları ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl kentindeki Hudaferin köprüsünü ve Zengilan kentini ziyaret ederek, 27 yıl boyunca işgal altında olan kentte Ermenilerin yaptığı yıkıma tanık oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan'da görevli olan yabancı ülke diplomatları, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl kenti ve kentte bulunan Hudaferin köprüsünün ardından Zengilan'ı ziyaret etti. Diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve askeri ataşeler, Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen Zengilan kentini gezerek incelemelerde bulundu. Diplomatlar, Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında kalan Zengilan'da harabeye çevrilen şehir camiini de ziyaret ederek Ermeniler tarafından yapılan yıkıma tanık oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, diplomatların daha önce Fuzuli ve Ağdam şehirlerini gezdiğini, şimdi ise Cebrayıl ve Zengilan kentlerinde durumu kendi gözleriyle gördüklerini belirterek, "Ağdam'da olduğu gibi Cebrayıl şehrinde de bir tane sağlam bina kalmamış. Hudaferin köprüsü, Azerbaycan tarihinde önemli bir yere sahip. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk defa İran-Azerbaycan sınır güvenliği tam olarak sağlandı. İran ve Azerbaycan arasındaki sınırda güvenliğin sağlanması, İran-Azerbaycan ilişkilerine katkı sağlayacaktır. Birkaç ay önce burayı görmeyi hayal bile edemiyorduk ama şimdi Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, askerlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugünleri görüyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şifa diliyorum" dedi.

"Uluslararası kamuoyu, Ermenistan'ın işgal ettiği kentlerde yaptığı yıkımı görmeli"

Bölgeyi ziyaret eden diplomatların karşılaştıkları manzara nedeniyle hayretler içerisinde kaldığını ifade eden Hacıyev, "Cebrayıl ve Zengilan'daki yıkımın neden yapıldığını anlamadıklarını söylediler. Ermeniler işgal ettikleri toprakları kullanmamış, yıkmış. Sadece Cebrayıl'da değil, diğer şehirlerimizde de mezarlıklar dağıtılmış, yağmalanmış. Uluslararası kamuoyunun, Ermenistan'ın işgal ettiği kentlerde yaptığı yıkımı görmesi lazım" diye konuştu.

Son dakika! - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Yabancı Diplomatlarla İşgalden Kurtarılan Zengilan'da- Hacıyev: Uluslararası Kamuoyunun Ermenistan'ın...
Son dakika! - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Yabancı Diplomatlarla İşgalden Kurtarılan Zengilan'da- Hacıyev: Uluslararası Kamuoyunun Ermenistan'ın...
Son dakika! - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Yabancı Diplomatlarla İşgalden Kurtarılan Zengilan'da- Hacıyev: Uluslararası Kamuoyunun Ermenistan'ın...
Son dakika! - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Yabancı Diplomatlarla İşgalden Kurtarılan Zengilan'da- Hacıyev: Uluslararası Kamuoyunun Ermenistan'ın...

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Yabancı Diplomatlarla İşgalden Kurtarılan Zengilan'da- Hacıyev: 'Uluslararası Kamuoyunun Ermenistan'ın... - Son Dakika


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