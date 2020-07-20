Son dakika! Azerbaycan'da son 24 saatte 369 yeni korona virüs vakası

Azerbaycan'da son 24 saatte 369 yeni korona virüs vakası tespit edilirken ülke genelindeki toplam vaka sayısı 27 bin 890'a yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 369 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son 2 günde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 523 kişi de iyileşerek taburcu edildi.



Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 27 bin 890'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 363'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 19 bin 490 oldu.



Azerbaycan'da şu ana kadar 634 bin 698 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ