Son dakika... Azerbaycan'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sınır hattında Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle Ermenistan yönetimini sorumlu tuttu, Başsavcılık ise soruşturma başlattı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erivan yönetiminin Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollardan çözülmesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu fakat bu kanlı eylemin Ermenistan hükümetinin barışı değil, saldırganlığı sürdürme niyetinin açık bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yapılan saldırının tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığı da askerin şehit edilmesine ilişkin Azerbaycan Ceza Kanunu'nun "saldırgan savaş yürütme" ve "milli, ırksal, dini nefret veya düşmanlıkla kasıtlı cinayet" maddeleri uyarınca soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermeni silahlı kuvvetlerinin askerlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde adalet önüne çıkarılması için gerekli ve kurumsal tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında bu sabah Ermenistan askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuştu.