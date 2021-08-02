Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Ordu'ya ulaştı - Son Dakika

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Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen ve gece saatlerinde ülkeye giriş yapan ekip, Ordu'ya ulaştı.

Türkiye- Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün gece ülkeye giriş yapan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçlık konvoy, Ordu'da yakıt ikmali yaptı.

220 personelin bulunduğu araç konvoyuna Ordulu vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yetkilileri tarafından karşılanan kafile, Ordu'da yaptığı yakıt ikmalinin ardından yangın bölgelerine uğurlandı.