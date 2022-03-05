Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

05.03.2022 16:04
Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklediklerini belirterek, "Bu süreçte, Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir koordinasyon mevcut." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklediklerini belirterek, "Bu süreçte, Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir koordinasyon mevcut." dedi.

Bayramov, çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Azerbaycan'ın tutumuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Bayramov, Türkiye'nin Ermenistan'la sınırlarını Karabağ'ın işgali nedeniyle kapattığını ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin bulunmadığını hatırlattı.

Bayramov, 44 günlük Vatan Savaşı sonrasında bölgede yeni realitelerin meydana geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu defalarca beyan ettik. Normalleşme için minimal şartların mevcut olduğunu düşünüyoruz. Artık işgal durumu sona erdi. Tüm zorluklara, geçmişin tüm acılarına rağmen artık normalleşme hakkında konuşabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin de Ermenistan'la normalleşmesini destekliyoruz ve bunu açıkça beyan ediyoruz. Bununla Ermenistan'a Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede iyi komşuluk ilişkilerinin oluşmasını istediği mesajını veriyoruz."

Türkiye ve Azerbaycan'ın tutumunun uluslararası hukuk ilkelerine dayandığını vurgulayan Bayramov, "Bu süreçte, (Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci) Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir koordinasyon mevcut. Fakat burada önemli bir husus var. Azerbaycan ve Türkiye'nin iş birliği herhangi üçüncü ülkelere karşı bir iş birliği değildir. İş birliğimiz Azerbaycan ve Türkiye'nin aynı zamanda da bölgenin gelişmesi içindir. Ermenistan yönetimi ve toplumunda, Azerbaycan ve Türkiye için iyi olanın Ermenistan için kötü olmadığı düşüncesi yerleştiğinde diğer süreçler daha kolay ve daha iyi hayata geçirilecek." diye konuştu.

"9 bin 500 Azerbaycan vatandaşı Ukrayna'dan tahliye edildi"

Bayramov, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler ve tahliye süreçleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Bugüne kadar 9 bin 500 Azerbaycan vatandaşı Ukrayna'dan tahliye edildi." dedi.

Tahliye sürecinin devam ettiğini belirten Bayramov, Ukrayna'ya 5,5 milyon avroluk ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gönderdikleri bilgisini paylaştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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