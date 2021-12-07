Üye Girişi
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasını engelliyor" - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasını engelliyor"

07.12.2021 19:42
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasını engelliyor"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Aradan 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Ermenistan çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini yerine getirmiyor, bölgede barış ve güvenliği engelliyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "Aradan 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Ermenistan çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini yerine getirmiyor, bölgede barış ve güvenliği engelliyor. Karabağ bölgesine yönelik temelsiz iddialarından hala vazgeçmeyen ve intikam duygusu sergileyen Ermenistan, Azerbaycan'ın iki ülke ilişkilerini normalleştirme adımlarına yanıt vermiyor" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Guba ilindeki sakinlerle yaptığı görüşmedeki açıklamaların, imzalanan üçlü bildiriye uymadığı ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiği yönündeki iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının Erivan'ın yükümlülüklerini yerine getirmeyi kaçındığını saklamak, halk arasında asılsız korkulara yol açmak ve uluslararası toplumun dikkatini bu konudan uzaklaştırmaya yönelik bir girişim olduğu belirtildi. Azerbaycan'ın 3 ülke liderinin (Azerbaycan-Ermenistan-Rusya) imzaladığı ortak bildirinin en üst düzeyde uygulanmasının önemini defalarca vurguladığı ve somut adımlar attığı ifade edildi.

"ERMENİSTAN ÇEŞİTLİ BAHANELERLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR, BÖLGEDE BARIŞ VE GÜVENLİĞİ ENGELLİYOR"

Açıklamada, "Aradan 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Ermenistan çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini yerine getirmiyor, bölgede barış ve güvenliği engelliyor. Karabağ bölgesine yönelik temelsiz iddialarından hala vazgeçmeyen ve intikam duygusu sergileyen Ermenistan, Azerbaycan'ın iki ülke ilişkilerini normalleştirme adımlarına yanıt vermiyor. Yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarını yasa dışı olarak işgal eden ve uluslararası toplumun çağrılarını görmezden gelen Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nı uluslararası topluma yanlış gerekçelerle hitap etmek yerine ülke liderlerinin imzaladığı bildiriyi dikkatle okumaya ve bu belgelerle üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALİYEV NE DEMİŞTİ?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Guba ilinin Gonagkend kasabası sakinleri ile yaptığı görüşmede, "Ermenistan da, dünya da gördü, kimse bizi durduramadı. Savaş sırasında bizi durdurmak isteyenler oldu, yeterince güçlü çevreler oldu ancak bizi durduramadılar. Ben topraklarımızdan ne zaman çıkmalarıyla ilgili bize tarih vermelerini ve o zaman durmaya hazır olduğumuzu söylemiştim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ancak bize tarih versinler diyorum" demişti. Aliyev, "Zengezur koridoru ne zaman açılacak ve böyle olduğu halde hiçbir sorun olmayacak. Dolayısıyla hem Ermenistan yönetiminin hem Ermenistan toplumunun ve nüfusunun bunu anlaması gerektiğini düşünüyorum. Biz istediğimizi başardık, başarıyoruz ve başaracağız. Bu meselenin yapıcı bir şekilde müzakereler ve karşılıklı anlayış yoluyla çözülmesi iyi olur. İkinci Karabağ Savaşı, bütün dünyaya halkımızın iradesini, gücünü ve birliğini gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasını engelliyor

Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 'Ermenistan bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasını engelliyor' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz 15:35 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! 15:32 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu 14:24 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu

Son Dakika Haberleri
20:05 Öğrencinin başını satırla kesen katil zanlısını odaya kilitlemişler
20:02 Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol takımlarının karşılaşmasına kırmızı kart damga vurdu
19:41 Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi
19:41 Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti
19:36 Ümit Özat, Fenerbahçe yönetimini hedef aldı
19:35 Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı
19:22 Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin Galatasaray'dan ilk açıklama: Hastaneye sevk edildi
19:22 Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali dizileri final kararı aldı
18:30 İmranlı Belediyesi meclis oy çoğunluğuyla CHP'den AK Parti'ye geçti
18:14 Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'da
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti         
16:27
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 20:16:43. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasını engelliyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement