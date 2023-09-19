Azerbaycan, Ermeni güçlerin artan provokasyonları sonrası Karabağ'da operasyon başlattı

Ermenistan ordusunun ve Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor. Yaşanan olaylar sonrası, Azerbaycan Karabağ'da operasyon başlattı.

EYLÜLDE 61 PROVOKASYON KAYDA GEÇTİ

Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde temmuz ayında Ermenilerce gerçekleştirilen 28 provokasyon kayıtlara geçerken, ağustosta bu rakam 45'e, eylülde ise 61'e yükseldi. Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşma, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri, quadcopter ve İHA kullanımı gibi tüm provokasyonlar Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

ANTİTERÖR OPERASYONU BAŞLATILDI

Bölgede tansiyonun gittikçe artması sonrası, Azerbaycan yönetimi operasyon kararı aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

"SİVİLLER VE ALTYAPI TESİSLERİ HEDEF ALINMIYOR"

Bakanlıktan konuyla ilgili ilk açıklamalar şöyle: "Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor.

"YOLCU UÇAKLARINI HEDEF ALDILAR"

Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo bozucular kullandı.

"AĞDAM BÖLGESİNDEKİ MEVZİLERİMİZE ATEŞ AÇIYORLAR"

Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor."

MAYIN PATLAMASI SONUCU 4 POLİS ŞEHİT OLDU

Öte yandan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu. Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansı'na (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi. Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi. Yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.