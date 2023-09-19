Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ise, operasyona ilişkin bilgi vererek, "Karabağ'daki operasyonun hedefleri neredeyse tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Karabağ'daki operasyon ana amaçlarına neredeyse ulaştı." açıklamasında bulundu.
Hacıyev, konuşmasının devamında, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır. Karabağ'daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır. Lağvedilin ve silahsızlanın." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Azerbaycan kuvvetlerinin operasyonu devam ederken, bölgedeki Ermeni ayrılıkçılardan "ateşkes" önerisi yapıldı.
Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan ''Ateşkes'' önerisi geldi - Son Dakika