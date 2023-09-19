Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan ''Ateşkes'' önerisi geldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ise, operasyona ilişkin bilgi vererek, "Karabağ'daki operasyonun hedefleri neredeyse tamamlandı" ifadelerini kullandı.

"OPERASYON ANA AMAÇLARINA NEREDEYSE ULAŞTI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Karabağ'daki operasyon ana amaçlarına neredeyse ulaştı." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev

"LAĞVEDİLİN VE SİLAHSIZLANIN"

Hacıyev, konuşmasının devamında, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır. Karabağ'daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır. Lağvedilin ve silahsızlanın." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ÖNERDİLER

Öte yandan Azerbaycan kuvvetlerinin operasyonu devam ederken, bölgedeki Ermeni ayrılıkçılardan "ateşkes" önerisi yapıldı.