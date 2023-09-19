Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan ''Ateşkes'' önerisi geldi - Son Dakika

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan ''Ateşkes'' önerisi geldi

Son Güncelleme: 19.09.2023 17:57

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyona ilişkin bilgi vererek, ''Karabağ'daki operasyonun hedefleri neredeyse tamamlandı. Ermeni ayrılıkçılardan ''ateşkes'' önerisi geldi'' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ise, operasyona ilişkin bilgi vererek, "Karabağ'daki operasyonun hedefleri neredeyse tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan 'Ateşkes' önerisi geldi

"OPERASYON ANA AMAÇLARINA NEREDEYSE ULAŞTI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Karabağ'daki operasyon ana amaçlarına neredeyse ulaştı." açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan 'Ateşkes' önerisi geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev

"LAĞVEDİLİN VE SİLAHSIZLANIN"

Hacıyev, konuşmasının devamında, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır. Karabağ'daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır. Lağvedilin ve silahsızlanın." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan 'Ateşkes' önerisi geldi

ATEŞKES ÖNERDİLER

Öte yandan Azerbaycan kuvvetlerinin operasyonu devam ederken, bölgedeki Ermeni ayrılıkçılardan "ateşkes" önerisi yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

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Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan ''Ateşkes'' önerisi geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan ''Ateşkes'' önerisi geldi - Son Dakika
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