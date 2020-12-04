Son dakika... Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Ulusal Meclis'in Dağlık Karabağ kararına tepki - Son Dakika

Son dakika... Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Ulusal Meclis'in Dağlık Karabağ kararına tepki

04.12.2020 23:19
Son dakika... Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Ulusal Meclis'in Dağlık Karabağ kararına tepki, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Ulusal Meclis'in Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanıması çağrısında bulunulan kararı onaylamasını Azerbaycan'a karşı kışkırtıcı ve düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Ulusal Meclis'in Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanıması çağrısında bulunulan kararı onaylamasını Azerbaycan'a karşı kışkırtıcı ve düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Meclis'te söz konusu kararın kabul edilmesinin, Fransa'nın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'a karşı iftira ve histerik kampanya yürüttüğünün işareti olduğu belirtildi. Meclis'in bu kararı onaylaması Azerbaycan'a karşı kışkırtıcı ve düşmanca bir eylem olarak nitelendirilen açıklamada, Meclis'in tamamen yanlış gerekçelerle Ermeni yanlısı tutumları savunmaya çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'da çeşitli din ve etnik kökenlerden insanların bir arada uyum ve barış içinde yaşadığı, bu nedenle Azerbaycan ile Ermenistan arasında ihtilafın dinler arası çatışma gibi gösterilmesinin yanlış ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Meclis ve Senato'nun Dağlık Karabağ konusunda aldığı kararların uluslararası hukuka ve Fransa'nın uluslararası taahhütlerine aykırı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, diğer taraftan Meclis'in Ermeni ordusunun 1991'den bu yana Azerbaycanlıların temel insani haklarını ihlal etmesine ilişkin bir karar almadığı, bunun da Meclis'in pozisyonunun ön yargılı olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada, bu kararın bölgede barış ve güvenliği sağlama konusundaki çabaları sabote ettiği vurgulandı. Bu kararla arabulucu Fransa'nın itibarı ve güvenirliğine darbe vurulduğu ve kararın Azerbaycan ile Fransa ilişkilerindeki tansiyonu artıracağı kaydedildi.

Fransa, Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor

Ulusal Meclis, hükümete sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanıması çağrısında bulunan kararı dün onaylamıştı. Senato da 25 Kasım'da bu yöndeki kararı kabul etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Meclis'te yaptığı açıklamada, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanıma çağrısını kabul etmediğini belirterek "Ermeni dostlarımızın kendisi bunu istemedi. Böyle bir karar alınırsa kendi kendimizi (AGİT) Minsk Grubundan çıkarmış oluruz ve arabulucu rolümüzden vazgeçmiş oluruz." demişti.

Söz konusu karar kabul edilmesine karşın Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten unsur bulunmuyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.

Meclis ve Senato'nun bu yönde karar kabul etmesinde Ermeni lobisinin etkisi olduğu değerlendiriliyor.

Fransa, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Paris Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Ulusal Meclis'in Dağlık Karabağ kararına tepki - Son Dakika


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