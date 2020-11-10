Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı

10.11.2020 20:21
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Azerbaycan'ın zaferini düzenlediği yürüyüş ve basın açıklamasının ardından yöresel oyunlarla kutladı.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Azerbaycan'ın zaferini düzenlediği yürüyüş ve basın açıklamasının ardından yöresel oyunlarla kutladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Ekim'den beri devam eden savaş, Azerbaycan'ın zaferiyle sona erdi. Kardeş ülke Azerbaycan'ın zaferi ülkemizin çeşitli noktalarında kutlandı. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'nin düzenlediği programda, Espark AVM önünden sloganlar atılarak Ulus Anıtı'na kadar yapılan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Pandemi dolayısıyla gençlerin ağırlıklı olduğu kutlamada, basın açıklamasının ardından Türkiye ve Azerbaycan milli marşları söylendi. Meşale gösterisi ve yöresel müzikler eşliğinde oyun oynanan kutlamada, çok büyük bir mutluluk ve coşku vardı. Azerbaycan'ın zaferi hakkında konuşan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, "30 yıldır işgal altında kalan Karabağ toprakları için cumhurbaşkanımızın söylemleriyle 'biz bu işi masada çözmek istiyoruz' ancak iş savaşa kalırsa savaşla da çözeriz. Savaşla da kendi topraklarımızı işgalden kurtarmaya muktediriz. Bugün 10 Kasım, sabah uyandığımızda her şey çok farklıydı. Çünkü Ermenistan yenilgiyi kabul etmiştir. Bu mağlubiyet sonucu Azerbaycan'la masaya oturup, Azerbaycan'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştır" dedi.

"Türkün gücünü tüm dünya gördü"

Azerbaycan'da şuan da büyük bir coşku olduğunu ve bu coşkuyu Türkiye'de kendilerinin de yaşadığını kaydeden Başkan Aydın, "Akrabalarımızdan aldığımız haberlerde büyük bir coşku, büyük bir zafer kutlaması var. Elbette burukluklarımız var ancak bu da büyük bir zaferdir, büyük bir başarıdır. En azından savaşın durması, evinde gözü yaşlı annelerin artık şehit haberi almaması, Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle Nahçivan'ın Azerbaycan'ın batı topraklarıyla bir koridorla bağlanmış olması bunlar bizim için zaferin önemli işaretleri. Bu savaşta Türk'ün gücünü tüm dünyaya, yedi düvele göstermiş olduk. O bölgede savaşan Azerbaycan askerlerimizi tebrik ediyorum, şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Bizler bu günleri gördüğümüz için çok şanslı hissediyoruz"

Eskişehir'de yaşayan Azerbaycanlı Arzu Bayramaliyeva, 30 yıllık hasretten sonra duydukları güzel haberin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı. Azerbaycanlı Gulara Zeynalova ise Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olması dolayısı ile buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek, "Bunun için buradan ordumuza, milletimize teşekkür ediyorum" dedi. Kazanılan zaferde Türkiye'nin desteğini hatırlatan Azeri Javid Amirov ise "Türkiye'de, Eskişehir'de yaşayan Azerbaycanlılar olarak bu sevinci yaşıyoruz, zaferimiz kutlamak için bugün buraya toplandık. Türkiye'nin de büyük desteği ile elde ettiğimiz bu zafer bizlerin tarihine yazılacak. Bizler bu günleri gördüğümüz için çok şanslı hissediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı
Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı

Azerbaycan, Eskişehir, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Beyin ameliyatı olan Maradona, koronalı hasta ile aynı hastane katında kalıyor Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a kutlama mesajı: Seçim başarınızı tebrik ediyorum Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu 3 ilde 21 camiyi soyan hırsızın adliye çıkışındaki sözleri dikkat çekti
G.Saray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı: Hani nerede o F.Bahçe'yi şişirenler? G.Saray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı: Hani nerede o F.Bahçe'yi şişirenler?         
20:25
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi         
19:46
Oxford Üniveritesi'nden dikkat çeken koronavirüs araştırması: Akıl sağlığını da tehdit ediyor Oxford Üniveritesi'nden dikkat çeken koronavirüs araştırması: Akıl sağlığını da tehdit ediyor         
19:23
Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı         
19:10
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, başkan adaylığını açıkladı Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, başkan adaylığını açıkladı         
18:24
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu         
17:48
Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak         
17:43
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Sahte polis kimliğiyle otomobil satan kişileri dolandıran 3 kişi tutuklandı Sahte polis kimliğiyle otomobil satan kişileri dolandıran 3 kişi tutuklandı         
14:12
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 20:31:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei