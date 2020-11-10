Son dakika: Azerbaycan'ın zaferi Eskişehir'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Azerbaycan'ın zaferini düzenlediği yürüyüş ve basın açıklamasının ardından yöresel oyunlarla kutladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Ekim'den beri devam eden savaş, Azerbaycan'ın zaferiyle sona erdi. Kardeş ülke Azerbaycan'ın zaferi ülkemizin çeşitli noktalarında kutlandı. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'nin düzenlediği programda, Espark AVM önünden sloganlar atılarak Ulus Anıtı'na kadar yapılan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Pandemi dolayısıyla gençlerin ağırlıklı olduğu kutlamada, basın açıklamasının ardından Türkiye ve Azerbaycan milli marşları söylendi. Meşale gösterisi ve yöresel müzikler eşliğinde oyun oynanan kutlamada, çok büyük bir mutluluk ve coşku vardı. Azerbaycan'ın zaferi hakkında konuşan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, "30 yıldır işgal altında kalan Karabağ toprakları için cumhurbaşkanımızın söylemleriyle 'biz bu işi masada çözmek istiyoruz' ancak iş savaşa kalırsa savaşla da çözeriz. Savaşla da kendi topraklarımızı işgalden kurtarmaya muktediriz. Bugün 10 Kasım, sabah uyandığımızda her şey çok farklıydı. Çünkü Ermenistan yenilgiyi kabul etmiştir. Bu mağlubiyet sonucu Azerbaycan'la masaya oturup, Azerbaycan'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştır" dedi.

"Türkün gücünü tüm dünya gördü"

Azerbaycan'da şuan da büyük bir coşku olduğunu ve bu coşkuyu Türkiye'de kendilerinin de yaşadığını kaydeden Başkan Aydın, "Akrabalarımızdan aldığımız haberlerde büyük bir coşku, büyük bir zafer kutlaması var. Elbette burukluklarımız var ancak bu da büyük bir zaferdir, büyük bir başarıdır. En azından savaşın durması, evinde gözü yaşlı annelerin artık şehit haberi almaması, Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle Nahçivan'ın Azerbaycan'ın batı topraklarıyla bir koridorla bağlanmış olması bunlar bizim için zaferin önemli işaretleri. Bu savaşta Türk'ün gücünü tüm dünyaya, yedi düvele göstermiş olduk. O bölgede savaşan Azerbaycan askerlerimizi tebrik ediyorum, şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Bizler bu günleri gördüğümüz için çok şanslı hissediyoruz"

Eskişehir'de yaşayan Azerbaycanlı Arzu Bayramaliyeva, 30 yıllık hasretten sonra duydukları güzel haberin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı. Azerbaycanlı Gulara Zeynalova ise Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olması dolayısı ile buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek, "Bunun için buradan ordumuza, milletimize teşekkür ediyorum" dedi. Kazanılan zaferde Türkiye'nin desteğini hatırlatan Azeri Javid Amirov ise "Türkiye'de, Eskişehir'de yaşayan Azerbaycanlılar olarak bu sevinci yaşıyoruz, zaferimiz kutlamak için bugün buraya toplandık. Türkiye'nin de büyük desteği ile elde ettiğimiz bu zafer bizlerin tarihine yazılacak. Bizler bu günleri gördüğümüz için çok şanslı hissediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR