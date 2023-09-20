Azerbaycan lideri Aliyev: Ermeni güçler silah bırakırsa, Karabağ'daki terörle mücadele tedbirleri durdurulacak

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerin saldırılarının ardından dün antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vururken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasyonun bitmesi için tek şartını açıkladı. Aliyev "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." dedi.

"YALNIZCA MEŞRU ASKERİ HEDEFLER YOK EDİLİYOR"

Bölgede tansiyonun gittikçe artması sonrası, Azerbaycan yönetimi operasyon kararı aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Karabağ'da uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi." ifadeleri kullanıldı. Operasyondan görüntüler ise servis edildi.

60 MEVZİ ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevziisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonunun imha edildiğini açıkladı.

İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULDU

Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusunun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçin yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturuldu.

"ETNİK TEMİZLİK POLİTİKASINI TAMAMLAMAK İÇİN SALDIRIYORLAR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaşanan gelişmeler üzerine güvenlik konseyi üyelerini toplantıya çağırdı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan birliklerinin Dağlık Karabağ'da faaliyet yürüttüğüne ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın birçok kez Dağlık Karabağ'da birliklerinin bulunmadığını ifade ettiği belirtildi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Azerbaycan'ı sivil halka saldırmakla suçlayan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, "19 Eylül'de Azerbaycan, etnik temizlik politikasını tamamlamak için Dağlık Karabağ halkına karşı geniş çaplı bir saldırı daha başlattı" ifadelerine yer verdi.

RUSYA: TANSİYONUN YÜKSELMESİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ

Gözlerin çevrildiği Rusya'dan ise açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'da terörle mücadele operasyonu ışığında Azerbaycan ile temas halinde. Azerbaycan Rusya'ya bilgi vermekte. İki ülke ile de iletişim halindeyiz. Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz. Rus Barış Gücü birlikleri, Dağlık Karabağ'daki misyonunu sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Zaharova ayrıca Moskova'nın yakında konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

İlham Aliyev

PAŞİNYAN'A ÜLKESİNDE TEPKİLER ARTIYOR

Dağlık Karabağ'da yaşanan mağlubiyet yüzünden Ermeni halkı tarafından protesto edilen Başbakan Nikol Paşinyan, bir kez daha tepkilerin odağında. Hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, Azerbaycan tarafının saldırıları karşısında pasif kalmakla suçladıkları Paşinyan aleyhinde "Hain Nikol" ve "Utanç" sloganları attı.

ERMENİSTAN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Öte yandan Azerbaycan kuvvetlerinin operasyonu devam ederken, bölgedeki Ermeni ayrılıkçılardan "ateşkes" önerisi yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni silahlı gruplara yönelik bir çağrı yapıldı.

BEYAZ BAYRAK AÇIP SİLAHLARI TESLİM ETMELERİ GEREKİYOR

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasadışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahların teslim edilmesi ve yasa dışı rejimin kendini lağvetmesi gerekiyor" denildi. Açıklamanın devamında ise "Aksi takdirde terörle mücadele tedbirlerinin sonuna kadar sürdürüleceği" kaydedildi.

ALİYEV'İN TEK ŞARTI VAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Karabağ'da Azerbaycan ordusunca başlatılan antiterör tedbirlerinin gerekçelerini aktardı. Aliyev, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması durumunda terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını belirtti.