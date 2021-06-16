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Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu - Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu

16.06.2021 14:52
Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu, System.String[]

Son dakika: Bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'deki Türk taraftarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ardından Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etmeye başladı. Erdoğan konuşmasında "Karabağ toprakları sahibine kavuştu" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Belçika'daki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Fuzuli'de karşılandı. İki lider daha sonra beraber Şuşa'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti ve görüşmenin ardından Şuşa Beyannamesi imzalandı.

TÜRK TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sabah saatlerinde ise, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı. Ziyaretinin ardından ise Azerbaycan Milli Meclisi'ne gelen Erdoğan, "Azeri kardeşlerim Karabağ'da 30 yıl kendi evlerinden uzaktaydılar. Şimdi bu topraklar sahiplerine kavuştu. Kardeşlerimizin kederi kederimiz" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır. Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz.

"AZERBAYCAN HALKINI TEBRİK EDİYORUM"

"Bahtiyarım, çünkü Karabağ'ı azad etmiş Azerbaycan'ın milli meclisinde sizlerle beraberim. 30 yıl içinde kimlerin eline ne geçtiği, kimlerin kaybettiği gayet iyi biliniyor. Maddi ve manevi olarak kaybedenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır. Kolay değil, 30 yıl. Benim Azerbaycanlı kardeşlerim, kendi yerlerinden kaçkın hale geldiler. 30 yıl sonra bu topraklar tekrar sahiplerine kavuştu. Karabağ'da 30 yıldır süren ihtilafın çözümsüz kalmasına seyirci olanlar ise hep kazanan tarafta olmuşlardır. Bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran, ali başkomutan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, hürmetli kardeşim İlham Aliyev'i bir kez daha tebrik ediyorum. Liderlerin yanında, Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk, tek yürek olan, milli birlik ve beraberlik duygularını en yükseğe taşıyan Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"TÜM İMKANLARIMIZLA AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız. Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir. Nuri Paşa'nın Kafkaslara geldiği dönemde Ermeniler 12 bin Türk'ü katletmiştir. Kıyım yaşanmıştır. Çamur atanlar, önce buralara, Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalıdır. Karabağ'da, Hocalı'da yaşananlara bakmalıdır. Vicdanları el verirse sonra, oturup ithamları konuşuruz."

Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu

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Son Dakika Politika Son Dakika: Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ toprakları sahibine kavuştu - Son Dakika


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