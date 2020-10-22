Son Dakika | Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı - Son Dakika

Son Dakika | Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı

22.10.2020 19:12

Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan- İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Az?rbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Son Dakika | Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı
Son Dakika | Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı
Son Dakika | Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı
Son Dakika | Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı

Ermenistan, Azerbaycan, İşgal, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Azerbaycan ordusu 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı - Son Dakika

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