Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi - Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi

20.11.2020 07:20

Son dakika! Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırırken, kendisini savunmaya geçen Azerbaycan Ermenilere ağır bir yenilgi yaşattı. Yapılan anlaşma kapsamında Ermenistan askerleri bölgeden çıkarken, Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alarak çatışmaları başlatan taraf oldu. Kendisini savunmaya geçen Azerbaycan ordusu Ermenilere sahada ağır bir yenilgi yaşatırken, Erivan yönetimi istediği tüm ateşkesleri ihlal ederek sivilleri katletmeye devam etti.

ŞUŞA'NIN ALINMASI ERMENİSTAN'IN SONU OLDU

Bu durum karşısında Ermenilere cephede karşılık veren Azerbaycan yaklaşık olarak 300 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla birlikte savaşı kaybeden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya liderleriyle anlaşarak bu yenilgiyi kabul etti.

AZERBAYCAN ASKERLERİ AĞDAM'A GİRDİ

Anlaşma kapsamında Ağdam'dan çıkan Ermenistan askerleri bölgeye Azerbaycan'a bıraktı. Bu kapsamda Azerbaycan 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

KULLANDIKLARI YERLERİ ATEŞE VEREREK ÇIKTILAR

Bu arada, Ağdam bölgesinden çekilen Ermenistan ordusu, kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.

YÜZDE 77'LİK KISMI İŞGAL EDİLMİŞTİ

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı.

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumda kalmıştı.

Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi - Son Dakika


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