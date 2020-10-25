Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı - Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

25.10.2020 22:10

Son dakika: Dağlık Karabağ'da devam eden operasyon kapsamında Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini 27 yıl sonra Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı.

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kararlılıkla sürüyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, Dağlık Karabağ'daki birçok yerleşim birimi işgal altından kurtarıldı. Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalin kurtarılan yeni bölgeleri Twitter hesabından paylaştı.

GUBADLI KENT MERKEZİNDE KONTROL SAĞLANDI

Aliyev, paylaşımında, 27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kent merkezinin Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını belirterek, "Zengilan, Cebrail ve Gubadlı illerine bağlı bazı köyler de Ermenistan'ın işgalden kurtarıldı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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Son Dakika Güncel Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı - Son Dakika

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