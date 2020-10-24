Son dakika... Azerbaycan savaş uçakları Ermenistan'a ait hedefleri imha etti - Son Dakika

Azerbaycan savaş uçakları Ermenistan ordusuna ait hedefleri nokta atışıyla imha etti.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizat ve noktaları vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin savaş uçakları, Ağdere ve Ağdam bölgelerindeki Ermenistan'a ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakolu nokta atışıyla imha ettiği aktarıldı. - BAKÜ