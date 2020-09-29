Son Dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın işgal ettiği 3. Piyade Alayı darmadağın edildi

Geçtiğimiz pazar günü Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması sonucu başlayan çatışmalarda Azerbaycan ordusunun ilerlemesi sürüyor. Gece boyunca süren çatışmalarda Fuzuli- Cebrail ve Ağdere-Terter bölgeleri temizlenirken 80 Ermeni askeri öldürüldü 4 Ermeni tankı imha edildi. Sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Ermeni Ordusu'nun işgal ettiği motorlo piyade alayının darmadağın edildiği ifade edildi.

GECE BOYUNCA AZERBAYCAN GÜÇLERİ İLERLEDİ, 80 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan'dan gece yarısı Ermenistan açıklaması geldi. Çatışmalar gece boyunca sürdü 80 Ermeni öldü 4 tank imha edildi. Ermenistan'ın hain saldırının ardından başlayan operasyonlarda Azerbaycan'ın ilerleyişi sürüyor. Gece boyunca devam eden çatışmalarda Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgeleri Ermeni askerlerden temizlenirken 4 Ermeni tankının daha imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi. Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

FUZULİ KENTİNİ İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.

İŞGAL ALTINDAKİ PİYADE ALAYI İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.