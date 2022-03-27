Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığından Rusya'ya yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığından Rusya'ya yalanlama Açıklaması

27.03.2022 23:25
Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığından Rusya'ya yalanlama Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığının, "Azerbaycan ordusu Karabağ'daki Ferruh köyünden birliklerini geri çekti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığının, "Azerbaycan ordusu Karabağ'daki Ferruh köyünden birliklerini geri çekti." şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan'ın egemen topraklarının bir parçası olan "Ferruh köyü ve çevresindeki tepelerdeki mevzilerde herhangi bir değişiklik olmadığı, Azerbaycan ordusunun geri çekilmediği" bildirildi.

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının "ateşkesin Azerbaycan tarafından ihlal edildiği" iddiasının da asılsız olduğu belirtilerek, Azerbaycanlı askerler arasında herhangi bir yaralanmanın olmadığına dikkat çekildi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamalarında "Dağlık Karabağ" ifadesinin geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan topraklarında 'Dağlık Karabağ' isminde idari bölge birimi bulunmamaktadır. Rusya Savunma Bakanlığının bu ifadeyi kullanması Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı saygısızlıktır.

22 Şubat'ta Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 'Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname'de, 'Rusya ve Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik faaliyeti, bağımsızlığa karşılıklı saygı, devlet egemenliği, toprak bütünlüğü ve iki ülkenin devlet sınırlarının dokunulmazlığı, birbirlerinin içişlerine karışmama, eşitlik, karşılıklı yarar, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi, güç kullanılmaması ve güçle tehdit etmemek ilkelerine sadakat üzerinde kuruyor.' diye belirtiyor.

Beyannamenin 18. maddesine göre Rusya ve Azerbaycan uluslararası terörizm, aşırılıkçılık ve ayrılıkçılık tehdidiyle mücadele etmek ve bunları etkisiz hale getirmek için çabalarını birleştiriyor.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imza attığı bu beyannameye karşı da saygısızlıktır."

Rusya Savunma Bakanlığının dünkü açıklamasında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da Rus unsurların sorumluluk bölgesine girerek gözlem noktaları kurduğu ve Karabağ'daki Ermeni askeri oluşumlara saldırıda bulunduğu öne sürülmüştü.

Bugünkü açıklamada ise Azerbaycan ordusunun müzakereler sonrasında geri çekildiği iddia edilmişti.

YORUMLAR
500
Azerbaycan'dan, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'Azerbaycan ateşkesi bozdu' açıklamasına tepki Azerbaycan'dan, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'Azerbaycan ateşkesi bozdu' açıklamasına tepki Azerbaycan, Rusya'dan yasa dışı Ermeni güçlerin Karabağ'dan çıkartılmasını istedi Azerbaycan, Rusya'dan yasa dışı Ermeni güçlerin Karabağ'dan çıkartılmasını istedi

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığından Rusya'ya yalanlama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
23:12 Burak Elmas, Nihat Özdemir'i yalancılıkla suçlayıp çok sert çıkıştı: Son bir iyilik yapın ve istifa edin
22:45 Ülkemizde 27 Mart günü koronavirüs sebebiyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi
22:01 George Clooney, Acun Ilıcalı'nın yaptığını yapacak! İngiliz kulübünü satın almak istiyor
21:20 Çorum'da kalp krizi geçiren Kayserili astsubay yaşamını yitirdi
21:16 Yıldız futbolcular Fenerbahçe'den gitme hazırlıklarına başladı! İşte takımdan ayrılacak 10 yabancı isim
21:02 Son Dakika: Erdoğan'ın çabası sonuç verdi! Barış müzakereleri İstanbul'da gerçekleşecek
21:01 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi
21:00 Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran veda! Burak Yılmaz'ı paylaşıp teşekkür etti
20:16 Galatasaraylılar bu paylaşımla deliye döndü! Nejat İşler'in, Fenerbahçe üzerinden verdiği örnek sert tepkiler alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 23:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığından Rusya'ya yalanlama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement