Son Dakika: Azeri sıç örgütü liderinin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı - Son Dakika

Azeri sıç örgütü liderinin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı

Liderin kuzeni Bahtiyar Muradov: "Çok hain bir saldırı"

ANTALYA - Antalya'da bir otelde yemek yediği sırada başından silahla vurularak öldürülen "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov cenazesi, yakınları ve arkadaşları tarafından morgdan alındı. Salifov'un kuzeni Bahtiyar Muradov, "Çok hain bir saldırı" dedi.

Olay, dün gece saat 00.00'da Boğazkent turizm merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir Salifov bulunduğu otelde yemek yediği arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak, başından vuruldu. Tek kurşunlar kanlar içinde yere yığılan Salifov için hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybeden mafya liderinin cesedi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Azeri asıllı Salifov'u başından vuran şüpheli, Antalya- Denizli kara yolunda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kuzeni: "Çok hain bir saldırı"

Bugün Salifov'un yakınları, cenazeyi almak için Antalya Adli Kurumu Morgu'na geldi. Üzgün görülen Salifov'un yakınları, cenazeyi teslim aldı. Salifov'un kuzeni Bahtiyar Muradov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok hain bir saldırı, Türk devleti mutlaka faillerini bulacaktır. Vuran da gözaltında, şoför de gözaltında. Başka bir şey konuşmak istemiyoruz." dedi.

"Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov'un cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü.