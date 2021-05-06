Son dakika... Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Son dakika... Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

06.05.2021 17:49
Son dakika... Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür, System.String[]

Son dakika haber... ÇANKAYA Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğine katılan azınlık cemaatlerinin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ÇANKAYA Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğine katılan azınlık cemaatlerinin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı. Davete, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Çanlı ve Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir katıldı. Programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

TEŞEKKÜR ETTİLEREdinilen bilgiye göre, iftar programında, her davetli tek tek söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'muhabbet sofrası' olarak tarif ettiği davette, azınlık cemaatleri temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek burada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Davetliler, farklı inanç mensupları olarak Türkiye gibi bir ülkede güven içinde yaşadıkları için şanslı olduklarını ifade etti. Türkiye'de hiçbir dönemde görmedikleri kolaylıkları son 20 yılda yaşadıklarını anlatan misafirler, AK Parti iktidarı döneminde fark edildiklerini, kapılarının çalındığını ve muhatap alındıklarını belirtti.'ÜLKEMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'Azınlık cemaati temsilcileri, Türkiye'nin vatandaşı olma hissini kendilerine daha güçlü olarak hissettirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sizin iktidarınız döneminde biz birçok şey kazandık. Bunları asla unutamayız. Bu ülkede yaşayan farklı inanç mensupları olarak gerçekten çok şanslıyız ki zat-ı aliniz gibi bir liderimiz, bir Cumhurbaşkanımız var. Tüm dualarımızda sizi ve çalışma arkadaşlarınızı anıyoruz. Sağlığınız için, ülkemizin birliği, beraberliği, barışı ve huzuru için dua ediyoruz. Bunun için çaba da harcıyoruz. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanındayız. Ülkemizi çok seviyoruz. Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'deki kardeşlik tablosunun dünyaya da anlatılması noktasında azınlık cemaati temsilcilerinin desteklerinin ve çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti. 1915 olayları hakkında ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamaya da değinen Erdoğan, Biden'a bu konunun siyasetçilerin değil tarihçilerin, hukukçuların işi olduğunu söylediğini aktardı. Azınlık cemaati temsilcileri ise Türkiye'de rahat, huzurlu ve eşit şekilde yaşadıklarını dile getirdi.


Son dakika... Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika... Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika... Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika... Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika


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