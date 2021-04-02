Son dakika... Aziz Vlas'ın mezarı inanç turizmine kazandırılacak - Son Dakika

Avrupa'da adına bin 200 kilise ve manastır ithaf edildiği belirtilen Aziz Vlas'ın Sivas'ta bulunan mezarının inanç turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olduğu ifade edilen ve 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas'ın Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan mezarı çevresinde Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser başkanlığında başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Belediye ekipleri ise Kale Projesi kapsamında Aziz Vlas'ın mezarının bulunduğu alanda çevre düzenleme çalışması yapacak.

"Sivas'ı inanç turizmi noktasında merkez yapmak istiyoruz"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, şehrin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkartmak ve turizm gelirinin artırılması noktasında çeşitli kurumlarla ortak çalışma yaptıklarını söyledi.

Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet şehri Sivas'ın tarih ve kültürel noktada çok zengin il olduğunu belirten Bilgin, Hristiyanlık için önemli bir din alimi olan Aziz Vlas'ın mezarının Gökmedrese Mahallesi'nde bulunduğunun arkeolojik kazılarda ortaya çıktığını ifade etti.

Kale Projesi kapsamında çeşitli kurumların işbirliğinde bölgede arkeolojik kazı yürütüldüğünü aktaran Bilgin, "Yapılan kazı çalışmalarıyla birlikte Aziz Vlas'ın mezarının bu noktada olduğu ortaya çıktı." dedi.

Bölgede peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemesi yapılacağını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Sivas'ı inanç turizmi noktasında merkez yapmak istiyoruz. Aziz Vlas özellikle Avrupa'da Hristiyan dinine inanan kesimler arasında önemli bir isim. Özellikle dış turizmi artırma, yabancı turist gelme noktasında Aziz Vlas'ı Sivas için bir değer olarak görüyoruz. Hem bu değeri ortaya çıkartma hem de bu değerin Sivas'a katkı sağlaması noktasında gerekli çalışmaları kurum ve kuruluşların işbirliğinde ortaya çıkartıyoruz. Kale Projesi, Gökmedrese, Tarihi Kent Meydanı ve Aziz Vlas'ın mezarının düzenlemesiyle birlikte Sivas'a insanların gelme nedenini artıracağız. Aziz Vlas'ın mezarı, özellikle Avrupalı turistlerin Sivas'a gelmesi noktasında önemli bir işlev üstlenecek. Tarihe olan saygımızdan ve tarihten aldığımız emanetleri gelecek nesillere bırakma noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz."

"Avrupa'da yaşayan kişiler Aziz Vlas'ın yaşadığı kenti görmek isteyeceklerdir"

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kale Projesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser ise Aziz Vlas'ın Avrupa'da çok sayıda kentin "koruyucu azizi" olarak tanındığını belirtti.

Aziz Vlas'ın mezarının bulunduğu alanın Müslümanlar tarafından da korunmaya devam ettiğini aktaran Eser, Allah dostu olan kişilerin daima saygı gördüğünü vurguladı.

Eser, bölgede çeşitli tarama çalışmaları gerçekleştirildiğine ve Aziz Vlas'ın mezarının yeri konusundaki tartışmaların gereksiz olduğuna dikkati çekti.

Kale Projesi kapsamında Aziz Vlas'ın mezarının çevre düzenlemesinin yapılacağını söyleyen Eser, "İnşallah bu alanda yapılacak olan çevre düzenlemesiyle birlikte inanç turizmi kapsamında kentin kullanımına ve ziyaretçilerin kullanımına sunmayı planlıyoruz." dedi.

İnanç turizminin önemine değinen Eser, Sivas'ın da bu konuda potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Aziz Vlas

Aziz Vlas'ın sağlığında bir hekim olarak halka yakınlığı ve öldürülmesi sırasında gerçekleştiğine inanılan mucizelerinin, onu bir aziz haline getirdiği kaydediliyor.

Adı Rumca ile Latince'ye Blasios, Fransızca'ya Blaise, Almanca'ya Blasien olarak geçen ve azizlik sıfatını Vatikan'ın 1527 yılında resmen onayladığı belirtilen Aziz Vlas, cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi olarak Hristiyan mitolojisinde yer alıyor.

Fransa'da her 5 bin çocuktan birinin adını taşıdığı Aziz Vlas'ı, 3 bin ailenin soyad olarak tercih ettiği, Avrupa'da bin 200 kilise ve manastırın adına ithaf edildiği biliniyor.