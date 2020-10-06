Son dakika... Aziziye Belediye Başkanı Orhan, engelli öğrenciyi ziyaret etti - Son Dakika

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden fiziksel engelli kız çocuğuna tablet bilgisayar hediye etti.

Orhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evinde alan ve EBA'dan derslerine katılan 13 yaşındaki Hayrunnisa Yurtsever'i ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Yurtsever'den derslerini aksatmamasını isteyen Orhan, yanında getirdiği tablet bilgisayarı hediye ederek, derslerinde başarı diledi.

Orhan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Hayrunnisa gibi engelleri aşma gayretinde olan çocukların başarısına destek vermenin insani bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Hayrunnisa Yurtsever'in oyun parkı talebini de en kısa sürede yerine getireceklerini belirten Orhan, "Hayrunnisa ile vakit geçirirken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadık. Gayreti ve hayat dolu yüreği bizde derin izler bıraktı. Bizden belediyecilik anlamında talepleri oldu. Çevrim içi eğitimde EBA destekli programlara girmesi zorunlu olduğu için tablet talebini de yerine getirdik. İnşallah bizden bilhassa istediği çocuk oyun parkı içinde gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

Hayrunnisa ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orhan'a hediyesi için teşekkür etti.