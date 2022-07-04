Baba-oğul hastanede 2 güvenlikçiyi darp etti, üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Baba-oğul hastanede 2 güvenlikçiyi darp etti, üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı

04.07.2022 13:24

Baba-oğul hastanede 2 güvenlikçiyi darp etti, üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı İzmir'de baba-oğul hastanenin altını üstüne getirdi: Baba-oğuldan 3 bıçak, 1 satır çıktı İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi gördüğünü ileri sürdükleri bir yakınlarını...

Baba-oğul hastanede 2 güvenlikçiyi darp etti, üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı

İzmir'de baba-oğul hastanenin altını üstüne getirdi: Baba-oğuldan 3 bıçak, 1 satır çıktı

İZMİR - İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi gördüğünü ileri sürdükleri bir yakınlarını ziyaret etmek için içeriye girmek isteyen 3 kişiye, güvenlik personellerince 'sadece bir kişi içeri girebilir' ikazında bulundu. Bunun üzerine şüphelilerden baba-oğul ikilisi, özel güvenlik görevlilerine saldırdı. 1'i kadın 2 güvenlik görevlisinin darp edildiği olayda gözaltına alınan şahısların üzerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı.

Olay, dün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin travma bölümünde yatmakta olduğunu ileri sürdükleri hastayı ziyaret etmek isteyen 3 kişi, hastanenin özel güvenlik görevlilerince 'sadece bir kişi içeri girebilir' yönünde ikaz edildi. İkazlara aldırış etmeyerek giriş yapmak isteyen şahıslardan baba M.A. ile oğlu Y.A., kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırmaya başladı.

Hastanenin altını üstüne getirdiler

Çok sayıda güvenlik personelinin müdahale etmekte güçlük çektiği olayda, koridorda yaşanan arbedenin ardından bir ara hastanenin dışına çıkarılan baba-oğul, burada da personellere saldırmaya devam etti. Olaya müdahale eden hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla tekrar hastane içerisine alınan şüpheliler, burada da saldırganlıklarını sürdürdü. Hastanede bulunan hastalara ve yakınlarına aldırış etmeyen saldırganlar, güçlükle kontrol altına alınarak ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı

Olay sonrası 1'i kadın 2 güvenlik görevlisi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olurken, polis ekiplerince şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 bıçak ve 1 satır çıktı. Baba M.A. ve oğlu Y.A., ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayı güçlükle kontrol altına alan güvenlik personelleri sayesinde hiçbir sağlık çalışanı zarar görmedi.

YORUMLAR
500
KIRKPINAR'DA BABA, OĞLU VE TORUNU, 3 NESİL BİRLİKTE MÜZİSYENLİK YAPIYOR KIRKPINAR'DA BABA, OĞLU VE TORUNU, 3 NESİL BİRLİKTE MÜZİSYENLİK YAPIYOR Son dakika haberi | BODRUM'DA FIRINDA ÇIKAN YANGIN 3 İŞLETME VE 2 EVE SIÇRADI Son dakika haberi | BODRUM'DA FIRINDA ÇIKAN YANGIN 3 İŞLETME VE 2 EVE SIÇRADI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğul hastanede 2 güvenlikçiyi darp etti, üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:20:06. #1.11#
SON DAKİKA: Baba-oğul hastanede 2 güvenlikçiyi darp etti, üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement