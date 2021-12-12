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Son dakika: BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU -AKTÜEL - Son Dakika

Son dakika: BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU -AKTÜEL

12.12.2021 22:58

Gelen son dakika haberlerine göre PENDİK'TE Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu.

PENDİK'TE Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydan geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi. Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürkü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. O sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Babanın sosyal medyada Seni çok seviyorum güzel kızım mesajıyla kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Son dakika: BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU -AKTÜEL
Son dakika: BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU -AKTÜEL
Son dakika: BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU -AKTÜEL
Son dakika: BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU -AKTÜEL

İntihar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU -AKTÜEL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: BABA VAHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU -AKTÜEL - Son Dakika
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