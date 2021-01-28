Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında - Son Dakika
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Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında

28.01.2021 11:43
Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında

Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında?MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 4 üvey kardeş ile babaları Mahmut Kılınç'ın yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında

?MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 4 üvey kardeş ile babaları Mahmut Kılınç'ın yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kavgayla ilgili 13 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 865'inci Sokak'ta meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada, baba Mahmut Kılınç ve üvey kardeşler Mehmet Kılınç, Şeyhdavut Kılınç ile Vedat Kılınç silahla vurularak yaralandı. Kardeşlerden Halil Kılınç ise araç çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan baba Mahmut Kılınç'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

13 GÖZALTI

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu yakalanan Halil Kılınç, Abdülmelik Kılınç, Melik Kılınç, Vedat Kılınç, Erdal Kılınç, Yusuf Kılınç, Murat Kılınç, Arif Kılınç, İbrahim Kılınç, Seyfettin Kılınç, Ümit Kılınç, Ferhat Kılınç ve Ali Kılınç gözaltına alındı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince şüphelilerin araçlarında ve evlerinde aramalar yapılırken, 3 ruhsatsız kalaşnikof tüfek, tabanca, 2 pompalı tüfek ile bu silahlara ait mermiler ve fişekler ele geçirildi.

Olayda kullanıldığı belirlenen Şeyhdavut Kılınç'ın otomobili, emniyet bahçesine çekilirken, içinde bulunan silah da incelemeye alındı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan silahlı kavganın, olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; hızla gelen otomobilin 2 kişiye çarptığı, birinin yerde kalırken diğerinin koşarak kaçtığı, elinde silah olan kişinin de araca ateş açarak, olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Ayrıca otomobilden inen kişilerin de ellerinde sopa ve silahla diğerlerinin peşinden gittiği, bir süre sonra 1 kişinin daha aracın yanına gelerek, yere yığıldığı görüldü.

Polis, yaralıların bulunduğu hastanelerde güvenlik önlemi alırken, Mahmut Kılınç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında
Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında
Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında
Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında
Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında
Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında
Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında
Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında
Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında
Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında
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Kaynak: DHA

Mahmut Kılınç, Kızıltepe, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ve üvey kardeşlerin yaralandığı silahlı kavga kamerada; 13 kişi gözaltında - Son Dakika


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