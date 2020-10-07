Son dakika haberleri | "Baba Yüksel" dezavantajlı gençleri boksla topluma kazandırıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | "Baba Yüksel" dezavantajlı gençleri boksla topluma kazandırıyor

07.10.2020 11:01

Bir son dakika haberine göre Yalova'da dezavantajlı grupta yer alan gençlere iş bulmaları ve barınma ihtiyaçları konusunda yardımcı olan antrenör Yüksel Turhan, boks da öğretiyor.

Yalova'da dezavantajlı grupta yer alan gençlere iş bulmaları ve barınma ihtiyaçları konusunda yardımcı olan antrenör Yüksel Turhan, boks da öğretiyor.

Yaklaşık 24 yıldır boksla uğraşan Turhan, kurduğu Efe Boks Spor Kulübü bünyesinde birçok gencin tekrar hayata dört elle sarılmasını sağlıyor.

Sosyal sorumluluk alanında 10 yıldır önemli çalışmalara imza atan Turhan, Yalova Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle sokaklarda kalan madde bağımlısı, eski hükümlü ve suç işlemeye meyilli gençleri topluma kazandırıyor. Bu gençlere el uzatan Turhan, hayırsever iş adamları aracılığı ile iş ve barınma imkanı sağlıyor.

Kulüp bünyesinde dezavantajlı gruptan 18 sporcusuyla bire bir ilgilenen Turhan, onları gelecek yıl şubat ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlıyor.

Yüksel Turhan, AA muhabirine, daha önce de benzer şekilde sokaklardan kurtarıp yetiştirdiği birçok sporcunun madalyalar kazandığını söyledi.

Sokaklardaki her gencin toplum için bir değer olduğunu vurgulayan Turhan, "Biz bu gençlere sahip çıkmazsak başkası sahip çıkar. Ülkemizin gençleri, çocukları bizim de evladımız. Benim sporcularım, kendi çocuklarım gibi. Hiç farkları yok. Sporcularıma boksu sevdirdim. Hiçbir ücret talep etmeden salonumuzun kapısını açtık. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç, Valimiz Muammer Erol, İl Müdürümüz Mehmet Kalyon'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Turhan, gençlerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek çözüm bulmaya çalıştığını anlattı.

Onlarla gurur duyduğunu dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Bütün salonlarda böyle gençlerin olması gerektiğine inanıyorum. Kapılarımızı kapatırsak onları kurtlar kapar. Dolayısıyla bu gençler bizim canlarımız, geleceğimiz. Onlara hizmet etmek bizim için bir şereftir. Çocuklarımın hepsi bana 'Baba Yüksel' diye hitap ediyor. Bu çok güzel bir duygu. Ben de kendilerini evladım gibi görüyorum. Onlarla çalıştığımda çok mutlu oluyorum. Gözlerinin içindeki mutluluk beni de fazlasıyla mutlu ediyor. Önceden gittikleri yerlerde cezaevinden çıktığı için iş vermiyorlar ya da madde bağımlısı olduğu için yardımcı olmuyorlardı ama onları buraya aldım ve Allah'a çok şükür sıkıntıları kalmadı."

Sporcular "Baba Yüksel"e minnettar

Gençlerden Seyithan Varsak da 8 ay önce cezaevinden çıktığını, Yüksel Turhan'la tanıştıktan sonra hayatında büyük değişiklikler olduğunu aktardı.

Kendisi gibi birçok kişinin Turhan sayesinde sıkıntılarından arındığına işaret eden Varsak, "Bizden herhangi bir maddi kazanç beklemeden, bir menfaat gözetmeden bunları yaptı. O yüzden ben kendisine 'baba' diyorum. O benim babam. Beni topluma tekrar kazandırdığı için Allah ondan razı olsun. Hakkını ödeyemeyiz. İnşallah Türkiye şampiyonasında hocamızın yüzünü güzel sonuçlar alarak güldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Baran Anık, bir yıl önce tanıştığı, madde alışkanlığından kurtulmasına vesile olan ve kendisini spora kazandıran Turhan'a teşekkür ederek, şu bilgileri paylaştı:

"O dönemlerde hiçbir hayalim yoktu. Sokaklarda, inşaatlarda, kaldırımlarda uyuyordum. Hiçbir hedefim, bir geleceğim yoktu. Yüksel hoca bana maddi manevi her anlamda elini uzattı. Giyim kuşamdan yemeğime, işten eve kadar her şeyde bana destek oldu. Allah'a hamdolsun hayatımda ilk defa bu kadar güzel şeylerle karşılaştım. Şimdi hedefimiz şubat ayında yapılacak Türkiye şampiyonasında madalya kazanmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Ondan sonra da hedefimiz olimpiyatlara giderek ülkemizi temsil etmek ve bayrağımızı her yerde dalgalandırmak. Bir insanın hayatında en onurlu şey bence ülkesinin bayrağını başarıyla dalgalandırmaktır. Bu benim için çok gurur verici bir başarı olur."

Emirhan Uslu ise alkol ve madde kullanımı nedeniyle geçirdiği zor dönemi Turhan sayesinde atlattığını belirtti.

Hedefini Türkiye şampiyonluğu olarak belirlediğini dile getiren Uslu, "İnşallah güzel hedeflerimiz var. Yüksel hocam sayesinde buralara kadar geldim. O bana boksu, disiplini, sağlıklı yaşamayı sevdirdi. Onun desteği ve Allah'ın izniyle Yalova'ya dereceyi ben getireceğim. Buna inanıyorum." dedi.

Son dakika haberleri | Baba Yüksel dezavantajlı gençleri boksla topluma kazandırıyor
Son dakika haberleri | Baba Yüksel dezavantajlı gençleri boksla topluma kazandırıyor
Son dakika haberleri | Baba Yüksel dezavantajlı gençleri boksla topluma kazandırıyor
Son dakika haberleri | Baba Yüksel dezavantajlı gençleri boksla topluma kazandırıyor

Türkiye, Yalova, Baba, Boks, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Baba Yüksel' dezavantajlı gençleri boksla topluma kazandırıyor - Son Dakika

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