Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama - Son Dakika
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Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama

13.03.2022 10:02

Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama Polisin yaptığı operasyonda tetikçi olduğu öne sürülen zanlı intihar etmişti Adana'da bir babanın öldürülmesi, kızının ise yaralanmasına olayına karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama

Polisin yaptığı operasyonda tetikçi olduğu öne sürülen zanlı intihar etmişti

ADANA - Adana'da bir babanın öldürülmesi, kızının ise yaralanmasına olayına karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Şubat'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Toros Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; 38 yaşındaki Kaya Erkaya, 6 yaşındaki kızı B.E. ile birlikte otomobiliyle bir süre gezdikten sonra evinin önüne geldi ve otoparka gireceği esnada; kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Erkaya olay yerinde hayatını kaybederken, küçük kız da bacağından yaralandı. Katil zanlısı ve yanında bulunan 2 kişi kaçıp izini kaybettirirken, olay yerinde de 30'a yakın boş kovan bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izine bulmak için 250'den fazla güvenlik kamerası inceledi. Yapılan incelemelerde zanlıların kimlikleri tespit edildi. Polis bir ay sonra zanlıların izine Mersin'de ulaştı. Kaya Erkaya'nın öldürüldüğü olayda silahı kullandığı ileri sürülen Mustafa Okay ile o sırada katil zanlısının yanında bulunan Hikmet D. ve Hilmi G.'nin, Mezitli ilçesindeki bir sitede saklandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için söz konusu adrese özel harekatın da desteğiyle operasyon düzenledi.

Katil zanlısı Mustafa Okay, teslim olmak yerine direnip polislere doğru ateş etti. Ekiplerin eve girmemesi için polislerle çatışan katil zanlısı Okay daha sonra balkondan diğer daireye geçti ancak yakalanacağını anlayınca tabancayla intihar etti. Polis, katil zanlısının saklandığı evde cinayet anında yardım ettiği ileri sürülen Hikmet D. ve Hilmi G.'yi gözaltına alarak sorgulanmak üzere Adana'ya getirdi. İfadeleri alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama
Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama
Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama
Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama
Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama

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Toros Dağları, Çukurova, Cinayet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı saldırı sonucu babanın hayatını kaybettiği, kızınınsa yaralandığı olaya ilişkin 2 tutuklama - Son Dakika
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