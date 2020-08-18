Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce, babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan 'ı öldüren Devrim Keleş, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 17:49

Kaynak: DHA

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