Son dakika... Babası ile amcasının katilini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi(2) - Son Dakika
Son dakika... Babası ile amcasının katilini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi(2)
Son dakika haberleri... TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce, babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı öldüren Devrim Keleş, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 8 yıl önce, babası ile amcasını öldüren Ersin Aydoğan'ı öldüren Devrim Keleş, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Keleş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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18.08.2020 18:06:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Babası ile amcasının katilini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi(2) - Son Dakika