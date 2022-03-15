Babası ve 3 kişiyi öldürenin babasını öldürdü - Son Dakika
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Babası ve 3 kişiyi öldürenin babasını öldürdü

15.03.2022 17:21
Babası ve 3 kişiyi öldürenin babasını öldürdü

Babası ve 3 kişiyi öldürenin babasını öldürdüANKARA'da Ramazan Selvi (22), Aksaray'da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir'in (26) babası Mehmet Ali Demir'i (51) yolda yürürken tabancayla vurarak öldürdü.

Babası ve 3 kişiyi öldürenin babasını öldürdü

ANKARA'da Ramazan Selvi (22), Aksaray'da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir'in (26) babası Mehmet Ali Demir'i (51) yolda yürürken tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından otomobille kaçan Ramazan Selvi, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Selvi, Aksaray'da geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ali Demir'in babası Mehmet Ali Demir'e, bulunduğu otomobilden tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Mehmet Ali Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet Ali Demir, çağırılan ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm cabasına karşın kurtarılamadı.

Olaydan sonra otomobille kaçan Ramazan Selvi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Selvi, emniyette verdiği ifadesinde, Mehmet Ali Demir'in oğlu Ali Demir'in geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.Ramazan Selvi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü dökümü:

Cep telefonu kamerasıyla olay yerinden çekilen görüntü

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


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Mehmet Ali Demir, Ali Demir, Aksaray, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babası ve 3 kişiyi öldürenin babasını öldürdü - Son Dakika


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