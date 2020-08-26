Son dakika... Babası virüsten vefat eden genç karantinadan kaçtı - Son Dakika

Babası virüsten vefat eden genç karantinadan kaçtı

Şehiriçi yolcu otobüsüne binip çarşıda gezdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, babasını birkaç gün önce korona virüsünden dolayı kaybeden annesi ise yoğun bakımda yaşam savaşı veren zihinsel engelli genç, karantinadan kaçarak çarşı merkezinde gezdi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık üç gün önce Korona Virüsünden (Covid-19) dolayı Sümerevler Mahallesinde ikamet eden Mahmut T. (62), eşi Naile T. (62), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Mahmut T., 3 gün önce Korona Virüsünden dolayı hayatını kaybederken Naile T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğum bakım ünitesine alındı. Virüsten dolayı Mahmut T., ile Naile T., çiftinin çocukları da evlerinde karantinaya alındı. Evinde karantinada olan çiftin zihinsel engelli olduğu öğrenilen Burhanettin T., evden çıkarak Adıyaman Belediyesi şehiriçi yolcu otobüsüne bindi. Otobüste maskesini çıkartmak isteyen ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Burhanettin T'den dolayı otobüs şoförü polise bilgi vererek durumu anlattı. Sümerevler Mahallesinden Adıyaman Valilik Kavşağına kadar otobüsle gelen Burhanettin T., otobüsten inerek çarşı merkezinde dolaşmaya başladı. Polis ekipleri kent merkezinde gezinen Burhanettin T'yi Demokrasi Parkı içerisinde dolaşırken yakaladı. Polis ekipleri yakaladığı Burhanettin T'yi ilk olarak yolcu otobüsünde maske çıkarmaktan, sosyal mesafeye uymamaktan dolayı hakkında 900 TL para cezası uyguladı. Polis ekipleri daha sonra şahsın karantinadan kaçtığını öğrenince bu defa olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen ambulansa bindirilen Burhanettin T., yeniden karantinaya girmesi için evine götürüldü. Öte yandan koronadan dolayı annesi yaşam savaşı veren babası ise vefat eden zihinsel engelli Burhanettin T'nin karantina ihlali sonrası kaç kişiyle temas ettiği ise öğrenilemedi.